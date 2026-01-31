https://ria.ru/20260131/moskva-2071466667.html
В Москве задержали подозреваемого в удушении девушки
В Москве задержали подозреваемого в удушении девушки
Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке Москвы задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает столичный РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке Москвы задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает столичный главк СК России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы
, проводится проверка по статье об убийстве.
"Следователями столичного СК
подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
В столичной прокуратуре позднее добавили, что 31 января злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. По данным ведомства, со слов подозреваемого, 30 января около 17.00 он приехал домой к своей бывшей девушке, чтобы забрать вещи и попробовать наладить отношения. Между ними возникла ссора, в ходе которой он задушил девушку.
Подчеркивается, что расследование уголовного дела также на контроле в прокуратуре.