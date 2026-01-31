В Москве задержали подозреваемого в удушении девушки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Подозреваемый в удушении девушки на юго-востоке Москвы задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщает столичный главк СК России.

В столичной прокуратуре позднее добавили, что 31 января злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. По данным ведомства, со слов подозреваемого, 30 января около 17.00 он приехал домой к своей бывшей девушке, чтобы забрать вещи и попробовать наладить отношения. Между ними возникла ссора, в ходе которой он задушил девушку.