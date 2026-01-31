Рейтинг@Mail.ru
19:07 31.01.2026
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки

В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунова

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗамглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 января 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника ФГБУ ГУ НИИ МЧС Сосунову Игорю Владимировичу, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, вместе с Сосуновым задержали главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова.
Согласно данным суда, в отношении Посохова избрали домашний арест по аналогичной статье.
В пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что министерство проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности, в том числе по противодействию коррупции, - это принципиальная позиция главы МЧС России Александра Куренкова.
Вместе с тем в ведомстве заявили, что не в праве давать комментарии в период, когда проводятся следственные действия.
