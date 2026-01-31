https://ria.ru/20260131/moskva-2071464191.html
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных...
2026-01-31T19:07:00+03:00
2026-01-31T19:07:00+03:00
2026-01-31T19:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внии гочс
россия
москва
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунова