В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что не в праве давать комментарии в период, когда проводятся следственные действия.