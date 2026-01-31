https://ria.ru/20260131/moskva-2071458962.html
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.01.2026
москва
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичном регионе температура воздуха значительно снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков
.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК
" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.