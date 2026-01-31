https://ria.ru/20260131/moskva-2071428431.html
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
Мужчина, убивший вафельницей пять знакомых более 30 лет назад в Москве, арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 31.01.2026
