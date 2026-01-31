Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
15:05 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей
Мужчина, убивший вафельницей пять знакомых более 30 лет назад в Москве, арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России. РИА Новости, 31.01.2026
2026
В Москве арестовали мужчину по делу об убийстве пяти знакомых вафельницей

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мужчина, убивший вафельницей пять знакомых более 30 лет назад в Москве, арестован, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.
Ранее в пресс-службе СК России сообщали, что задержан мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых более 30 лет назад в Москве. По версии следствия, во время пьяной ссоры он забил их до смерти молотками, ножом и вафельницей, после чего сбежал.
"По ходатайству следователей столичного СК в отношении обвиняемого в убийстве 5 человек в 1995 году судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
"Ее истерзали". Убийство случайной прохожей всколыхнуло Иркутск
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Архив
