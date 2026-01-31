https://ria.ru/20260131/moskva-2071424347.html
Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили в Москве за десять лет
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили за десять лет на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства за десять лет обновили 47 зданий в неоклассическом стиле на северо-западе столицы. Работы провели в рамках капитального ремонта. Эти дома обладают камерностью и утонченностью, их фасады теперь вновь привлекают внимание прохожих", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале, дом 14 на улице Маршала Бирюзова - яркий пример архитектурного стиля Москвы середины прошлого столетия, в 2024 году в доме обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и ряд внутренних инженерных систем.
Кроме того, в 2023 году специалисты привели в порядок четырехэтажный жилой дом 50 на улице Сходненской, который построили в 1957 году, на объекте восстановили фасад и заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Главная задача, которая стояла перед специалистами, - отремонтировать здание, сохранив при этом камерный дух.
Согласно сообщению, в прошлом году было отремонтировано здание, расположенное по адресу: улица Маршала Рыбалко, дом 1. На объекте обновили фасад, подвал и крышу, а также инженерные системы, работы по кирпичному фасаду начались с расчистки открытых плоскостей и ремонта кладки. Места замокания специалисты обработали антигрибковыми составами, далее фасад гидрофобизировали, специалисты привели в порядок декоративные элементы на здании: каннелированные колонны, межэтажные пояса, наличники, венчающий карниз. После завершения основных работ на фасадах отремонтировали входные группы, заменили двери, обновили цоколь здания и систему внешнего водостока.