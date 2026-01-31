Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили в Москве за десять лет

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 40 домов в неоклассическом стиле обновили за десять лет на северо-западе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты столичного комплекса городского хозяйства за десять лет обновили 47 зданий в неоклассическом стиле на северо-западе столицы. Работы провели в рамках капитального ремонта. Эти дома обладают камерностью и утонченностью, их фасады теперь вновь привлекают внимание прохожих", - говорится в сообщении.

Как отмечается на портале, дом 14 на улице Маршала Бирюзова - яркий пример архитектурного стиля Москвы середины прошлого столетия, в 2024 году в доме обновили фасад, крышу, подъезды, подвал и ряд внутренних инженерных систем.

Кроме того, в 2023 году специалисты привели в порядок четырехэтажный жилой дом 50 на улице Сходненской, который построили в 1957 году, на объекте восстановили фасад и заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Главная задача, которая стояла перед специалистами, - отремонтировать здание, сохранив при этом камерный дух.