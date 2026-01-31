https://ria.ru/20260131/moskva-2071424203.html
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:34:00+03:00
2026-01-31T14:34:00+03:00
2026-01-31T15:44:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071435305_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_bce3ef821297301175231daf4a82b9e1.jpg
https://ria.ru/20260131/punkty-2071423882.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071435305_303:0:3032:2047_1920x0_80_0_0_53ff6499a2764c4628ef0a531c37d99e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московское центральное кольцо (мцк), снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Снегопад в Москве
В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
Горслужбы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия сильнейшего снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"В течение всего светового дня очищаются кровли многоквартирных домов. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что работы не прекращаются даже в сильные морозы - сегодня ночью столбики термометров опускались до минус 21 градуса.