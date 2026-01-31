В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада

Уборка снега в парке Зарядье в Москве

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия сильнейшего снегопада, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия сильнейшего снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"В течение всего светового дня очищаются кровли многоквартирных домов. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - подчеркивается в сообщении.