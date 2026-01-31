МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата появятся в Москве в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Кардинально меняем городскую инфраструктуру зимнего и летнего отдыха. Всё для того, чтобы москвичи имели как можно больше возможностей активного и полезного досуга в комфортных условиях в течение всего года. Начали обновлять лыжные трассы, зоны у воды. Практически во всех районах Москвы создаём круглогодичные спортплощадки нового формата. Благодаря современным технологиям они быстро переводятся из зимнего режима в летний и наоборот... В планах этого года - создание ещё 23 круглогодичных площадок нового формата", - написал Собянин в своем канале на платформе Max

Он отметил, что в 2025 году обустроили 11 таких пространств на месте устаревших спортивных зон или на пустовавших территориях: одна из первых круглогодичных спортплощадок столицы открыта в Марьине, в парке имени Артёма Боровика, на территории свыше одного гектара зимой теперь работают два катка со зрительскими трибунами: большой - сделан по стандартам Континентальной хоккейной лиги для соревнований районного и городского уровней, малый - рассчитан на проведение турниров КХЛ, тренировок и любительских матчей.