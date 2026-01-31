Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тело девушки с признаками удушения
13:18 31.01.2026 (обновлено: 16:34 31.01.2026)
В Москве нашли тело девушки с признаками удушения
В Москве нашли тело девушки с признаками удушения - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве нашли тело девушки с признаками удушения
Тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы, проводится проверка по статье об убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по... РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве нашли тело девушки с признаками удушения

На юго-востоке Москвы нашли тело девушки с признаками удушения

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКвартира на Совхозной улице, где было найдено тело девушки
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тело девушки с признаками удушения нашли в квартире на юго-востоке Москвы, проводится проверка по статье об убийстве, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По данным следствия, 31 января в квартире дома на улице Совхозной в Москве обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде удушения.
Предварительно установлено, что смертельные повреждения девушке нанес ее знакомый.
"По данному факту <…> организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство")", — сказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Происшествия
 
 
