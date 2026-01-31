https://ria.ru/20260131/moskva-2071395983.html
В Москве в ночь на субботу ударили 20-градусные морозы
В Москве в ночь на субботу ударили 20-градусные морозы - РИА Новости, 31.01.2026
В Москве в ночь на субботу ударили 20-градусные морозы
Первые 20-градусные морозы нынешней зимы ударили в Москве в ночь на субботу, минимум составил минус 20,4 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.01.2026
В Москве в ночь на субботу ударили 20-градусные морозы
Синоптик Леус: в Москве в ночь на субботу ударили первые 20-градусные морозы
