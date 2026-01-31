Москвичам рассказали о погоде в субботу

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что ветер будет дуть северный, скорость его от четырех до девяти метров в секунду.