Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/moskva-2071392957.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 31.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:55:00+03:00
2026-01-31T09:55:00+03:00
общество
москва
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_0:0:2972:1671_1920x0_80_0_0_5bfaba764262deeed91dd880d1e64937.jpg
https://ria.ru/20260131/noch-2071388571.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070981858_239:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_16ec55b7702472d07a1dfce01e402adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до -15 градусов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать южная периферия холодного скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице минус 13 - минус 15. По области от 12 до 17 градусов мороза, местами на севере до минус 20", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северный, скорость его от четырех до девяти метров в секунду.
«
"Атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы. Они составят 750 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
Движение транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, сообщил синоптик
09:36
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала