Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 31.01.2026
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается до -15 градусов