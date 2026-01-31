https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071414708.html
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ - РИА Новости, 31.01.2026
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ
Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о возврате денег за переплату по ЖКХ в январе, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:18:00+03:00
2026-01-31T13:18:00+03:00
2026-01-31T13:18:00+03:00
жкх
происшествия
россия
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_74:78:3046:1750_1920x0_80_0_0_1b51da830165466bc1bde1e3c9856d1c.jpg
https://ria.ru/20260130/zhkkh-2071290635.html
https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071367371.html
https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024075182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931238900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b08a6c11f5420f478e5543e6796d09a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, происшествия, россия, мошенники
ЖКХ, Происшествия, Россия, мошенники
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ
РИА Новости: мошенники рассылают россиянам фальшивые сообщения о возврате за ЖКУ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мошенники в феврале могут начать рассылать россиянам фальшивые сообщения о возврате денег за переплату по ЖКХ в январе, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Жильцам приходят смс от имени "УК", "ЕИРЦ" или "ЖКХ". Например: "Вам положен возврат 3200 рублей за переплату по отоплению в январе. Для зачисления подтвердите данные по ссылке". Ссылка ведет на фишинговую страницу, где собираются данные карты или логин/пароль от "Госуслуг", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что целевой группой такой мошеннической схемы являются жильцы квартир и собственники жилья.
Актуальность схемы, связанная с ЖКУ, для февраля связана с тем, что январь – месяц с самыми высокими платежами за отопление, особенно в морозных регионах, отмечают эксперты.
"Люди ожидают возможных перерасчетов, что делает их доверчивыми к подобным уведомлениям", - уточнили они.
Эксперты "Мошеловки" рекомендуют проверять информацию о перерасчетах и начислениях только через официальный личный кабинет на сайте своей УК, в ГИС ЖКХ или в приложении банка, где оплачиваете квитанции.
А при любых сомнениях советуют звонить в УК по номеру с официального сайта или из квитанции.
"Управляющие компании никогда не рассылают смс с ссылками для подтверждения данных и получения возвратов", - заключили там.