Рейтинг@Mail.ru
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/moshennichestvo-2071378660.html
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско - РИА Новости, 31.01.2026
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско
Самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году была связана с оформлением полиса каско на подержанный импортный автомобиль с "косметическим" РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T07:15:00+03:00
2026-01-31T07:15:00+03:00
авто
москва
московская область (подмосковье)
нижний новгород
осаго
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2176f44a325da5ecf084381357b131ed.jpg
https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html
https://ria.ru/20251212/rekordsmen-2061626447.html
москва
московская область (подмосковье)
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91c5724de553b8ee717f19b6bc0095b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, москва, московская область (подмосковье), нижний новгород, осаго, мошенники, мошенничество
Авто, Москва, Московская область (Подмосковье), Нижний Новгород, ОСАГО, мошенники, Мошенничество
Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско

РИА Новости: фальшивое ДТП стало самой популярной схемой мошенничества в каско

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Электронный страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году была связана с оформлением полиса каско на подержанный импортный автомобиль с "косметическим" ремонтом, который впоследствии разбивается в инсценированном ДТП, рассказали РИА Новости в "Т-Страховании".
"Наиболее популярной схемой мошенничества стала выявленная "Т-Страхованием" схема по каско. Суть мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники приобретают за рубежом подержанные автомобили, проводят косметический ремонт и оформляют полис каско с намеренно завышенной страховой суммой, которая превышает реальную стоимость автомобиля в 1,5-2,5 раза. Далее автомошенники инсценируют ДТП, разбивая машину в тотал и обращаются в страховые компании с требованием полного возмещения ущерба в размере 100% от заявленной страховой суммы", - рассказали в компании.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
5 мая 2025, 12:16
Среди частых случаев мошенничества в прошлом году также были постановочные ДТП, круговое мошенничество, когда мошенники намеренно провоцируют аварию на круговом перекрестке, повторное заявление ранее полученных повреждений и инсценировка угонов.
Всего за 2025 год "Т-Страхование" выявило и предотвратило 2 230 случаев мошеннических действий, связанных с получением выплат по каско и ОСАГО. "Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году", - сообщили в компании.
По заявлениям страховщика правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела по статье о мошенничестве в сфере страхования - это в 3 раза больше, чем годом ранее. "Всего было отказано мошенникам в незаконных выплатах на 786 миллионов рублей, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - сообщает компания.
"В течении года сотрудникам "Т-Страхования" удалось раскрыть 5 организованных преступных групп, действовавших в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Белгородской области", - рассказал страховщик.
При этом в компании признали, что в ряде случаев люди могут совершить противоправные действия по незнанию или под влиянием третьих лиц. "Поэтому мы всегда стараемся в доступной форме донести эту информацию до клиентов - сообщаем об имеющихся у нас доказательствах фальсификации страховых событий или о грозящих им правовых последствиях. Такой подход дает результат - уровень добровольных отказов наших страхователей от противоправных требований стабильно превышает 50-60%", - рассказал руководитель управления по противодействию страховому мошенничеству компании Михаил Спивак.
Регистрация полиса ОСАГО онлайн - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мошенник из Новосибирской области получил по ОСАГО 22 миллиона рублей
12 декабря 2025, 12:20
 
АвтоМоскваМосковская область (Подмосковье)Нижний НовгородОСАГОмошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала