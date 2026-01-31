Страховщик рассказал о самой популярной схеме мошенничества в каско

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самая популярная схема мошенничества в автостраховании в 2025 году была связана с оформлением полиса каско на подержанный импортный автомобиль с "косметическим" ремонтом, который впоследствии разбивается в инсценированном ДТП, рассказали РИА Новости в "Т-Страховании".

"Наиболее популярной схемой мошенничества стала выявленная "Т-Страхованием" схема по каско. Суть мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники приобретают за рубежом подержанные автомобили, проводят косметический ремонт и оформляют полис каско с намеренно завышенной страховой суммой, которая превышает реальную стоимость автомобиля в 1,5-2,5 раза. Далее автомошенники инсценируют ДТП, разбивая машину в тотал и обращаются в страховые компании с требованием полного возмещения ущерба в размере 100% от заявленной страховой суммы", - рассказали в компании.

Среди частых случаев мошенничества в прошлом году также были постановочные ДТП, круговое мошенничество, когда мошенники намеренно провоцируют аварию на круговом перекрестке, повторное заявление ранее полученных повреждений и инсценировка угонов.

Всего за 2025 год "Т-Страхование" выявило и предотвратило 2 230 случаев мошеннических действий, связанных с получением выплат по каско и ОС АГО. "Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году", - сообщили в компании.

По заявлениям страховщика правоохранительные органы возбудили 122 уголовных дела по статье о мошенничестве в сфере страхования - это в 3 раза больше, чем годом ранее. "Всего было отказано мошенникам в незаконных выплатах на 786 миллионов рублей, что более чем в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом", - сообщает компания.