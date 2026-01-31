Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы - РИА Новости, 31.01.2026
10:49 31.01.2026
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы - РИА Новости, 31.01.2026
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы
Волосы и кожа зимой сталкиваются с комплексом агрессивных факторов в виде мороза, резких перепадов температур, сухого воздуха, однако есть ошибки в уходе,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:49:00+03:00
2026-01-31T10:49:00+03:00
общество, россия, погода, косметика
Общество, Россия, Погода, косметика
Россиянам рассказали о главных ошибках в уходе за кожей и волосами в морозы

РИА Новости: нельзя наносить средства для ухода за кожей перед выходом на мороз

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМорозная погода
Морозная погода - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Морозная погода. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Волосы и кожа зимой сталкиваются с комплексом агрессивных факторов в виде мороза, резких перепадов температур, сухого воздуха, однако есть ошибки в уходе, которые усугубляют состояние - это использование летних формул, чрезмерного количества продуктов и нанесение средств прямо перед выходом на улицу, рассказала РИА Новости эксперт косметического бренда VOIS Дарья Александрова.
"Зимой кожа и волосы сталкиваются не просто с холодом, а с целым комплексом агрессивных факторов: мороз, ветер, сухой воздух в помещениях и резкие перепады температур. ... Эксперты выделяют несколько распространённых ошибок, которые усугубляют состояние кожи и волос зимой: использование летних формул, не рассчитанных на холодный сезон; нанесение средств непосредственно перед выходом на улицу; попытка компенсировать сухость чрезмерным количеством продуктов", - сказала Александрова.
Зима в России. - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Что действительно грозит тем, кто зимой ходит без шапки
13 декабря 2025, 09:00
По ее словам, в зимний период базовый уход работает лучше, чем перегрузка множеством средств: нужно понять, что нужно волосам и коже в условиях холода. "Мороз - это стресс не только для кожи, но и для всей системы терморегуляции. Организм в первую очередь сохраняет тепло, поэтому кровоснабжение кожи и кожи головы снижается. Это напрямую отражается на их состоянии", - объяснила она.
Резкое снижение влажности воздуха является одной из ключевых причин ухудшения состояния кожи: так, в помещениях показатель опускается до 20-25%, тогда как нормой является 30-40%. В таких условиях кожа теряет влагу в несколько раз быстрее, защитный барьер истончается, появляется ощущение стянутости, шелушение и покраснение, отметила эксперт. А холод и ветер воздействуют на кожу головы, из-за этих факторов сужаются сосуды и ухудшается питание волосяных фолликулов, это может привести к повышенной ломкости и тусклости волос.
Для того, чтобы помочь волосам и коже пережить зимний период, эксперт рекомендует давать средствам время впитаться перед выходом на улицу, поддерживать оптимальный уровень влажности в помещениях, защищать открытые участки кожи от ветра и мороза, не забывать про уход за руками, телом и губами.
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Врач назвала продукты, которые могут вызвать неприятный запах тела
26 января, 04:26
 
Общество Россия Погода косметика
 
 
