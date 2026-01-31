Рейтинг@Mail.ru
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/moldaviya-2071472892.html
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции - РИА Новости, 31.01.2026
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции
Массовое отключение электричества в Молдавии является ценой политического курса властей республики по евроинтеграции, заявил общественный деятель Гагаузии... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:45:00+03:00
2026-01-31T20:45:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:25:1365:793_1920x0_80_0_0_ebe53073b95dcb9acb93bcdce3d6e438.jpg
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071451626.html
https://ria.ru/20260129/dodon-2070998127.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_ff169891d3633a879998a9450a7eaa06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции

Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой политического курса в ЕС

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиОбщественный деятель Гагаузии Михаил Влах
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Общественный деятель Гагаузии Михаил Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Массовое отключение электричества в Молдавии является ценой политического курса властей республики по евроинтеграции, заявил общественный деятель Гагаузии Михаил Влах.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. В таможенной службе заявили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Спустя несколько часов министр энергетики республики Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено.
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения
Вчера, 17:00
"Власть снова будет говорить о "техническом сбое". Но правда в другом: это не авария — это результат политики. Вместо стабильной и дешевой электроэнергии с Молдавской ГРЭС (находится в Приднестровье - ред.) власть сознательно отказалась от рационального решения и навязала стране самый дорогой и самый рискованный вариант. Итог — энергетическая нестабильность и коллапс при первой же серьезной нагрузке", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, причины сбоя вторичны, главное — кто принял решение поставить страну в зависимость от дорогих и ненадежных источников энергии.
"Под прикрытием "евроинтеграции" Молдову лишают энергетического суверенитета, заставляют разрывать сотрудничество с проверенными партнерами и превращают в удобную, управляемую территорию. Интересы граждан, экономики, промышленности — принесены в жертву политическому курсу. Сегодня расплачиваются простые люди", - подчеркнул он.
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также из-за нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались в начале 2025 года без "голубого топлива". И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля прошлого года действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Кишинев может повлиять на выборы в Гагаузии, заявил Додон
29 января, 15:00
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала