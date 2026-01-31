Влах назвал отключение электричества в Молдавии ценой евроинтеграции

По его словам, причины сбоя вторичны, главное — кто принял решение поставить страну в зависимость от дорогих и ненадежных источников энергии.

"Под прикрытием "евроинтеграции" Молдову лишают энергетического суверенитета, заставляют разрывать сотрудничество с проверенными партнерами и превращают в удобную, управляемую территорию. Интересы граждан, экономики, промышленности — принесены в жертву политическому курсу. Сегодня расплачиваются простые люди", - подчеркнул он.