https://ria.ru/20260131/moldaviya-2071453886.html
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 31.01.2026
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено, сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:31:00+03:00
2026-01-31T17:31:00+03:00
2026-01-31T17:31:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071451626.html
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071453662.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение
Жунгиету: в Молдавии полностью восстановили электроснабжение
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено, сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии
произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины
. Мэр молдавской столицы Ион Чебан
также сообщил, что большая часть Кишинева
осталась без света, встали троллейбусы. Спустя несколько часов управление транспорта молдавской столицы объявило о том, что движение троллейбусов восстановлено.
"В настоящее время операторы распределительной сети также завершили подключение конечных потребителей к низковольтным сетям. Процесс восстановления электроснабжения в передающей сети был завершен к 15.40 (16.40 по мск – ред.) по всей стране, все электростанции 110 кВ были подключены к сети", - заявил Жунгиету.
По его словам, в Кишиневе восстановление электроснабжения потребителей проводилось поэтапно, путем возобновления подачи электроэнергии по фидерам 10 кВ, и в настоящее время электросети работают стабильно, без ограничений потребления.
"В настоящее время Национальная электроэнергетическая система работает в нормальных параметрах, потребление электроэнергии находится в пределах прогнозируемых значений, без необходимости закупки аварийной электроэнергии", - подчеркнул министр.
Ранее в таможенной службе сообщили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Позже заявили о том, что работа таможенных пунктов восстановилась в обычном режиме.