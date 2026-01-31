Рейтинг@Mail.ru
17:31 31.01.2026
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено, сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:31:00+03:00
2026-01-31T17:31:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
молдавия
кишинев
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии полностью восстановили электроснабжение

Жунгиету: в Молдавии полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено, сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. Спустя несколько часов управление транспорта молдавской столицы объявило о том, что движение троллейбусов восстановлено.
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения
Вчера, 17:00
"В настоящее время операторы распределительной сети также завершили подключение конечных потребителей к низковольтным сетям. Процесс восстановления электроснабжения в передающей сети был завершен к 15.40 (16.40 по мск – ред.) по всей стране, все электростанции 110 кВ были подключены к сети", - заявил Жунгиету.
По его словам, в Кишиневе восстановление электроснабжения потребителей проводилось поэтапно, путем возобновления подачи электроэнергии по фидерам 10 кВ, и в настоящее время электросети работают стабильно, без ограничений потребления.
"В настоящее время Национальная электроэнергетическая система работает в нормальных параметрах, потребление электроэнергии находится в пределах прогнозируемых значений, без необходимости закупки аварийной электроэнергии", - подчеркнул министр.
Ранее в таможенной службе сообщили, что на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение и осуществляется ручное таможенное оформление. Позже заявили о том, что работа таможенных пунктов восстановилась в обычном режиме.
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
Вчера, 17:28
 
