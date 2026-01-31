В Молдавии полностью восстановили электроснабжение

КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Электроснабжение на территории Молдавии полностью восстановлено, сообщил министр энергетики республики Дорин Жунгиету.

Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины . Мэр молдавской столицы Ион Чебан также сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы. Спустя несколько часов управление транспорта молдавской столицы объявило о том, что движение троллейбусов восстановлено.

"В настоящее время операторы распределительной сети также завершили подключение конечных потребителей к низковольтным сетям. Процесс восстановления электроснабжения в передающей сети был завершен к 15.40 (16.40 по мск – ред.) по всей стране, все электростанции 110 кВ были подключены к сети", - заявил Жунгиету.

По его словам, в Кишиневе восстановление электроснабжения потребителей проводилось поэтапно, путем возобновления подачи электроэнергии по фидерам 10 кВ, и в настоящее время электросети работают стабильно, без ограничений потребления.

"В настоящее время Национальная электроэнергетическая система работает в нормальных параметрах, потребление электроэнергии находится в пределах прогнозируемых значений, без необходимости закупки аварийной электроэнергии", - подчеркнул министр.