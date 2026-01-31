В Молдавии назвали причину отключения света

КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Молдавия осталась без света вследствие череды безответственных и сомнительных политических решений, принимавшихся властями республики на протяжении многих лет, заявил бывший премьер-министр республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины - падения напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты-МГРЭС.

Филат. "Сегодня Республика Молдова осталась без света. Не из-за катаклизма и не по причине непредсказуемых обстоятельств. А вследствие череды плохих, безответственных и сомнительных политических решений, принимавшихся на протяжении многих лет", - написал в своем Telegram-канале

По его словам, прежде чем искать объяснения на Украине, стоит внимательно посмотреть на то, что происходило в самой Молдавии. Он напомнил, что линия электропередачи Исакча–Вулкэнешты–Кишинев - стратегический проект, жизненно важный для энергетической безопасности страны, должна была быть введена в эксплуатацию еще в 2023 году.

"Сегодня на дворе 2026-й, а мы сидим во тьме. Контракт был подписан с компанией из Индии , тогда как специализированная румынская компания была выведена из конкурса. Непрозрачный контракт, затянутые сроки и провальное управление, все это несет на себе явный политический отпечаток ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и содержит все признаки экономического саботажа, а не просто некомпетентности", - отметил Филат.

Экс-премьер также обратил внимание на то, что при отсутствии работающего решения со стороны Румынии и на фоне продолжающихся событий на Украине власти приняли решение о расторжении контракта с Молдавской ГРЭС, которая расположена на территории Приднестровья.

Филат заявил, что публично требует отчета от Службы информации и безопасности, чтобы установить, кто несет ответственность за столь серьезный подрыв энергетической безопасности государства.

Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.