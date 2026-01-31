https://ria.ru/20260131/moldavija-2071432107.html
Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране
Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране - РИА Новости, 31.01.2026
Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране
Электроснабжение в Молдавии частично отключилось из-за того, что сработала система автоматической защиты после обрыва линий электропередачи на Украине, заявил... РИА Новости, 31.01.2026
Глава Минэнерго Молдавии объяснил отключение света в стране