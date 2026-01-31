Рейтинг@Mail.ru
14:53 31.01.2026 (обновлено: 15:15 31.01.2026)
В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута
в мире
молдавия
украина
кишинев
ион чебан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071429398_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_0a1c5134c20d6c03c9a8cbf008e818a4.jpg
в мире, молдавия, украина, кишинев, ион чебан
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Ион Чебан
© Getty Images / NurPhoto/Andrea ManciniКПП на границе Молдавии и Украины
КПП на границе Молдавии и Украины - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Andrea Mancini
КПП на границе Молдавии и Украины. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Таможенное оформление на ряде КПП в Молдавии, обесточенных из-за аварийного отключения электричества, временно осуществляется вручную, сообщает пресс-служба таможенной службы.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины. Мэр молдавской столицы Ион Чебан сообщил, что большая часть Кишинева осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы.
«
"В связи с аварийным отключением электросети, произошедшим вследствие технических неполадок в региональной электросети, на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение. Для обеспечения непрерывности работы были введены в эксплуатацию электрогенераторы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.
Одновременно в штабе Таможенной службы зафиксированы технические неполадки, которые могут временно повлиять на проведение некоторых оперативных процессов, добавили в ведомстве.
"Чтобы избежать блокирования пересечения государственной границы, таможенные процедуры временно осуществляются в ручном режиме для лиц, находящихся в пунктах пропуска через границу", - отмечается в сообщении.
Таможенная служба поясняет, что принимаются меры по устранению неполадок.
