В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута

КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Таможенное оформление на ряде КПП в Молдавии, обесточенных из-за аварийного отключения электричества, временно осуществляется вручную, сообщает пресс-служба таможенной службы.

Одновременно в штабе Таможенной службы зафиксированы технические неполадки, которые могут временно повлиять на проведение некоторых оперативных процессов, добавили в ведомстве.

"Чтобы избежать блокирования пересечения государственной границы, таможенные процедуры временно осуществляются в ручном режиме для лиц, находящихся в пунктах пропуска через границу", - отмечается в сообщении.