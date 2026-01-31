https://ria.ru/20260131/moldavija-2071426632.html
В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута
В Молдавии рассказали о работе таможенников на КПП во время блэкаута
Таможенное оформление на КПП в Молдавии ведётся вручную из-за проблем со светом
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Таможенное оформление на ряде КПП в Молдавии, обесточенных из-за аварийного отключения электричества, временно осуществляется вручную, сообщает пресс-служба таможенной службы.
Ранее в субботу минэнерго республики заявило, что в ряде районов Молдавии
произошло отключение электричества из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины
. Мэр молдавской столицы Ион Чебан
сообщил, что большая часть Кишинева
осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему, подключив генераторы.
«
"В связи с аварийным отключением электросети, произошедшим вследствие технических неполадок в региональной электросети, на нескольких пунктах пропуска временно прервано электроснабжение. Для обеспечения непрерывности работы были введены в эксплуатацию электрогенераторы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
таможни.
Одновременно в штабе Таможенной службы зафиксированы технические неполадки, которые могут временно повлиять на проведение некоторых оперативных процессов, добавили в ведомстве.
"Чтобы избежать блокирования пересечения государственной границы, таможенные процедуры временно осуществляются в ручном режиме для лиц, находящихся в пунктах пропуска через границу", - отмечается в сообщении.
Таможенная служба поясняет, что принимаются меры по устранению неполадок.