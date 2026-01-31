Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине

"Отключение электроэнергии в большей части Кишинева. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо… Во многих районах троллейбусы стоят на месте", - сообщил в своем Telegram-канале Чебан.