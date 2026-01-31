https://ria.ru/20260131/moldavija-2071410201.html
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
Отключение электричества произошло в ряде районов Молдавии, заявило в субботу Минэнерго республики.
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде районов Молдавии, заявило в субботу Минэнерго республики.
«
"Из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины в субботу утром, 31 января, произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты-МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - говорится в сообщении
министерства.
Оператор системы "Молдэлектрика" работает над устранением последствий аварии, в ряде населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено.
Мэр молдавской столицы Ион Чебан
также сообщил, что большая часть Кишинева
осталась без света, встали троллейбусы, местные власти пытаются решить проблему.
"Отключение электроэнергии в большей части Кишинева. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо… Во многих районах троллейбусы стоят на месте", - сообщил в своем Telegram-канале Чебан.