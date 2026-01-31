Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 31.01.2026
22:17 31.01.2026
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 31.01.2026
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом
Девочка погибла и 18 человек пострадали при аварии рейсового автобуса в Мюнхене, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 31.01.2026
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом

В Мюнхене 13-летняя девочка погибла в ДТП с автобусом, 18 человек пострадали

БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Девочка погибла и 18 человек пострадали при аварии рейсового автобуса в Мюнхене, пишет немецкая газета Bild.
Мюнхене объявили крупную тревогу для экстренных служб: в субботу днем рейсовый автобус врезался в здание. В результате аварии погибла 13-летняя девочка. Еще 18 человек получили травмы", - сообщило издание.
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
В Германии более 60 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
26 ноября 2025, 19:42
Уточняется, что ДТП произошло в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе. По неустановленной причине автобус выехал с проезжей части, его занесло в сторону, после чего он проломил живую изгородь и столкнулся с фасадом здания и бетонной стеной.
На место прибыли многочисленные подразделения спасателей. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Полиция оцепила район происшествия, с пассажирами, спасателями и свидетелями работают кризисные психологи.
Причины аварии устанавливаются. Полиция проверяет состояние здоровья у водителя автобуса. Технический эксперт осматривает транспортное средство и место ДТП.
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
СМИ: в результате наезда автобуса на пешеходов в Германии погибла женщина
9 ноября 2025, 02:16
 
