В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 31.01.2026
В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом
Девочка погибла и 18 человек пострадали при аварии рейсового автобуса в Мюнхене, пишет немецкая газета Bild.
В Мюнхене 13-летняя девочка погибла в ДТП с автобусом, 18 человек пострадали
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости.
Девочка погибла и 18 человек пострадали при аварии рейсового автобуса в Мюнхене, пишет немецкая газета Bild
"В Мюнхене
объявили крупную тревогу для экстренных служб: в субботу днем рейсовый автобус врезался в здание. В результате аварии погибла 13-летняя девочка. Еще 18 человек получили травмы", - сообщило издание.
Уточняется, что ДТП произошло в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе. По неустановленной причине автобус выехал с проезжей части, его занесло в сторону, после чего он проломил живую изгородь и столкнулся с фасадом здания и бетонной стеной.
На место прибыли многочисленные подразделения спасателей. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Полиция оцепила район происшествия, с пассажирами, спасателями и свидетелями работают кризисные психологи.
Причины аварии устанавливаются. Полиция проверяет состояние здоровья у водителя автобуса. Технический эксперт осматривает транспортное средство и место ДТП.