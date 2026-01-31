В Мюнхене девочка погибла в ДТП с рейсовым автобусом

Уточняется, что ДТП произошло в районе Трудеринг на улице Фельдбергштрассе. По неустановленной причине автобус выехал с проезжей части, его занесло в сторону, после чего он проломил живую изгородь и столкнулся с фасадом здания и бетонной стеной.