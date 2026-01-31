Рейтинг@Mail.ru
В МИД России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины
07:13 31.01.2026 (обновлено: 09:01 31.01.2026)
В МИД России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины
Безопасность Украины можно обеспечить за счет предоставления таких же гарантий для России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 31.01.2026
В МИД России назвали лучшую гарантию безопасности для Украины

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Безопасность Украины можно обеспечить за счет предоставления таких же гарантий для России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
"Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России", — заявил он.
Дипломат пояснил, что безопасность Киева станет возможна, если Москва будет понимать, что территорию соседней страны не будут использовать как плацдарм для создания угроз России.

В МИД подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
