"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно перестать быть комментатором мировых кризисом и начинать договариваться с Москвой для процветания континента или уходить в отставку, заявил немецкий депутат от фракции АдГ Тино Хрупалла в бундестаге, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале партии.
«
"Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. <…> Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться <…>, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан", — высказался политик.
«
"Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку",— добавил Хрупалла.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.