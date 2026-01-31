Рейтинг@Mail.ru
"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России
01:42 31.01.2026 (обновлено: 05:11 31.01.2026)
"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России
"Позвоните в Москву!" В бундестаге пригрозили Мерцу отставкой из-за России

Немецкий депутат Хрупалла призвал Мерца позвонить в Москву

© AP Photo / Michael SohnПлакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом Фридриха Мерца в Берлине
Плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом Фридриха Мерца в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу нужно перестать быть комментатором мировых кризисом и начинать договариваться с Москвой для процветания континента или уходить в отставку, заявил немецкий депутат от фракции АдГ Тино Хрупалла в бундестаге, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале партии.
«

"Германии, безусловно, не нужен "канцлер иностранных дел" с постоянной функцией комментатора международных кризисов нашего времени. <…> Наконец, позвоните в Москву и договоритесь о мире и процветании на европейском континенте! Если вы намерены и дальше неуклюже прятаться <…>, то вам лучше остаться в Берлине и наконец-то сконцентрироваться на политике для наших граждан", — высказался политик.

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Не только Украина". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:34
Парламентарий также обратился к Мерцу, призвав его сложить свои полномочия, если он не может полноценно функционировать на своем посту и обеспечивать безопасность страны, в том числе из-за конфронтации с Россией.
«
"Господин канцлер, если эта должность станет для вас слишком обременительной, у вас всегда есть возможность подать в отставку",— добавил Хрупалла.
Ранее Politico сообщило, что правительства европейских стран оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика с Россией, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
 
Заголовок открываемого материала