Новое заявление Зеленского о России поразило Запад - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член... РИА Новости, 31.01.2026
в мире, россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, подтвердив прекращение ударов по энергообъектам со стороны России, показал всему миру, что она соблюдает договоренности, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Это говорит нам о том, что Россия является надежным игроком, который уважает соглашения. Зеленский может добиться прочного мира, если будут выполнены гарантии безопасности России. Никакого расширения НАТО на Украине, признание русскоязычных территорий, а также никакой милитаризации", — говорится в публикации.
Политик добавил, что в очередной раз Москва доказала, что открыта для диалога, и теперь глава киевского режима должен сделать еще один шаг, приехав в Москву на переговоры.
Свое заявление Зеленский сделал накануне.
Вчера представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.
