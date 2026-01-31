Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Всех гостей спортивного парка "Степаново" в Дмитровском округе Подмосковья, застрявших на канатной дороге, эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости на горячей линии парка "Волен-Степаново".

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья , где на подъёмнике застряли 50 человек.

"Сегодня по техническим причинам временно приостановлено движение канатной дороги в "Степаново". Наши специалисты совместно с сотрудниками МЧС проводят стандартную процедуру эвакуации, уже все произвели, люди все эвакуированы", - рассказали в парке.