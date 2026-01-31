Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги

https://ria.ru/20260131/mchs-2071467622.html
Всех гостей спортивного парка "Степаново" в Дмитровском округе Подмосковья, застрявших на канатной дороге, эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости...
