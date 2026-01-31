Рейтинг@Mail.ru
Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги
19:51 31.01.2026 (обновлено: 20:05 31.01.2026)
Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги
Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги - РИА Новости, 31.01.2026
Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги
Всех гостей спортивного парка "Степаново" в Дмитровском округе Подмосковья, застрявших на канатной дороге, эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2026
московская область (подмосковье), происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Всех гостей спортпарка в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги

Всех гостей спортпарка "Степаново" в Подмосковье эвакуировали с канатной дороги

© ГКУ МО "Мособлпожспас"/TelegramСпасатели помогают людям, застрявшим на фуникулёре в горнолыжном парке Дмитровского округа
Спасатели помогают людям, застрявшим на фуникулёре в горнолыжном парке Дмитровского округа - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© ГКУ МО "Мособлпожспас"/Telegram
Спасатели помогают людям, застрявшим на фуникулёре в горнолыжном парке Дмитровского округа
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Всех гостей спортивного парка "Степаново" в Дмитровском округе Подмосковья, застрявших на канатной дороге, эвакуировали, пострадавших нет, сообщили РИА Новости на горячей линии парка "Волен-Степаново".
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что спасатели эвакуируют людей с канатной дороги в горнолыжном парке Дмитровского округа Подмосковья, где на подъёмнике застряли 50 человек.
"Сегодня по техническим причинам временно приостановлено движение канатной дороги в "Степаново". Наши специалисты совместно с сотрудниками МЧС проводят стандартную процедуру эвакуации, уже все произвели, люди все эвакуированы", - рассказали в парке.
На горячей линии также отметили, что пострадавших в результате инцидента нет. Все гости находятся в тепле под наблюдением сотрудников и обеспечены горячим питанием.
Замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Игорь Сосунов в зале суда - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Москве арестовали замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС по обвинению в получении взятки
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
