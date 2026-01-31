https://ria.ru/20260131/mask-2071396447.html
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск - РИА Новости, 31.01.2026
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что баланс сил в мире меняется. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:30:00+03:00
2026-01-31T10:30:00+03:00
2026-01-31T10:30:00+03:00
в мире
китай
индия
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
китай
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, сша, илон маск
В мире, Китай, Индия, США, Илон Маск
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
Маск прокомментировал пост о странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП