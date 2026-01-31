Рейтинг@Mail.ru
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/mask-2071396447.html
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск - РИА Новости, 31.01.2026
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что баланс сил в мире меняется. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:30:00+03:00
2026-01-31T10:30:00+03:00
в мире
китай
индия
сша
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
китай
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, индия, сша, илон маск
В мире, Китай, Индия, США, Илон Маск
Баланс сил в мире меняется, заявил Маск

Маск прокомментировал пост о странах-вкладчиках в рост мирового реального ВВП

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что баланс сил в мире меняется.
Таким образом он прокомментировал пост пользователя в социальной сети X, где содержится информация о топ-10 странах - вкладчиков в рост мирового реального ВВП. В этот топ вошли: Китай, Индия, США, Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.
«
"Баланс сил меняется", - написал Маск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
8 декабря 2025, 08:00
 
В миреКитайИндияСШАИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала