В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным - РИА Новости, 31.01.2026
03:51 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/makron-2071371434.html
В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным
В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным - РИА Новости, 31.01.2026
В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным
В случае, если президент Франции Эммануэль Макрон всерьез заинтересован в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, то этот интерес должен доноситься... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:51:00+03:00
2026-01-31T03:51:00+03:00
2026
В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным

РИА Новости: об интересе Макрона к беседе с Путиным надо сообщить по дипканалам

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В случае, если президент Франции Эммануэль Макрон всерьез заинтересован в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, то этот интерес должен доноситься по профессиональным каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Макрон заявил в начале января, что в ближайшие недели может провести разговор с Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным
6 января, 23:19
Грушко напомнил, что французский президент и ранее сообщал о намерении позвонить Путину, однако ничего не происходило.
"Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам", - сказал Грушко.
Макрон заявил 19 декабря, что Европе было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский президент отметил, что европейцы должны найти способ для этого в ближайшие недели. Елисейский дворец 21 декабря добавил, что в ближайшие дни определит оптимальный формат для возобновления диалога с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 декабря РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. При этом Песков отметил, что возможный диалог между двумя лидерами должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Лавров прокомментировал слова Макрона о планах связаться с Путиным
14 января, 14:01
 
В миреРоссияФранцияЕвропаВладимир ПутинЭммануэль МакронАлександр Грушко
 
 
