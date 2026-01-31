В МИД рассказали, как должен доноситься интерес Макрона к беседе с Путиным

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В случае, если президент Франции Эммануэль Макрон всерьез заинтересован в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, то этот интерес должен доноситься по профессиональным каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Поэтому мы, естественно, читаем эти месседжи, такие публичные, но, опять же, исходим из того, что если есть серьезный интерес, то он доносится по другим профессиональным каналам", - сказал Грушко.