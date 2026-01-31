В Лондоне проходит акция в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости. Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на традиционную демонстрацию в поддержку Палестины под названием "Национальный марш за Палестину" (National March for Palestine), передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы акции - "Кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля и поставок ему оружия Великобританией, в том числе "Стоп войне" (Stop the War).
Участники акции начали собираться на площади Рассел-сквер в центре Лондона в полдень по местному времени (15.00 мск), а затем направились маршем через город.
Многие демонстранты несут флаги Палестины и плакаты с призывами полностью открыть доступ гуманитарным организациям в Газу, против "этнических чисток" в Палестине и против наличия у Израиля ядерного оружия. Ранее организаторы заявили, что "геноцид Израиля против Палестины не прекратился", несмотря на перемирие в секторе Газа.
Демонстранты выкрикивают: "Хватит вооружать Израиль", "Кир Стармер (премьер Великобритании - ред.), ты не спрячешься, мы обвиняем тебя в геноциде".
В акции участвуют также еврейские группы и ассоциации потомков жертв Холокоста, выступающие против действий Израиля.
На пути марша собралась группа сторонников Израиля с флагами еврейского государства, Великобритании и монархического Ирана. Полиция и кураторы двух акций разделили их кордоном.
Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. За нее высказались 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. План предполагает, в частности, временное международное управление Газой и создание "Совета мира" под председательством Трампа.