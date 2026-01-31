Демонстрация в поддержку Палестины под названием "Национальный марш за Палестину" в Лондоне

В Лондоне проходит акция в поддержку Палестины

ЛОНДОН, 31 янв - РИА Новости. Десятки тысяч человек в центре Лондона вышли на традиционную демонстрацию в поддержку Палестины под названием "Национальный марш за Палестину" (National March for Palestine), передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы акции - "Кампания солидарности с Палестиной" и ряд групп, выступающих против действий Израиля и поставок ему оружия Великобританией , в том числе "Стоп войне" (Stop the War).

Участники акции начали собираться на площади Рассел-сквер в центре Лондона в полдень по местному времени (15.00 мск), а затем направились маршем через город.

Многие демонстранты несут флаги Палестины и плакаты с призывами полностью открыть доступ гуманитарным организациям в Газу, против "этнических чисток" в Палестине и против наличия у Израиля ядерного оружия. Ранее организаторы заявили, что "геноцид Израиля против Палестины не прекратился", несмотря на перемирие в секторе Газа.

Демонстранты выкрикивают: "Хватит вооружать Израиль", " Кир Стармер (премьер Великобритании - ред.), ты не спрячешься, мы обвиняем тебя в геноциде".

В акции участвуют также еврейские группы и ассоциации потомков жертв Холокоста, выступающие против действий Израиля.

Венесуэлы. Некоторые участники мероприятия несут флаги Ирана

На пути марша собралась группа сторонников Израиля с флагами еврейского государства, Великобритании и монархического Ирана. Полиция и кураторы двух акций разделили их кордоном.

Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС , а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.