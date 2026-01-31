Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Комплект билетов на юбилейный концерт народного артиста России Григория Лепса в Москве продают за 900 тысяч рублей за полтора года до мероприятия, выяснило РИА Новости.

Лепс даст большой сольный концерт в столичных "Лужниках" в день своего 65-летнего юбилея - 16 июля 2027 года.

По данным корреспондента РИА Новости, за полтора года до концерта в продаже остался всего один комплект билетов в ложу, который рассчитан на 18 персон. В соседних таких ложах свободных мест уже нет. Чтобы выкупить такую ложу, зрителям придется заплатить почти миллион, а именно - 900 тысяч рублей.

Однако в продаже есть и другие, куда более доступные предложения. Один из самых бюджетных вариантов - это билет на танцпол, стоимость которого составляет две тысячи рублей. Проход в фан-зону обойдется в три тысячи рублей.

Кроме того, из недорогих вариантов есть места на дальних трибунах. Цены на такие билеты варьируются от 1,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Места на трибунах поближе обойдутся от 4,5 до 12 тысяч рублей. Также можно купить билет в VIP-зону, который стоит 13 тысяч рублей.

В день своего юбилея Григорий Лепс представит зрителям любимые хиты, а также свои редкие композиции и музыкальные премьеры.