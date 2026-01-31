Рейтинг@Mail.ru
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта
Культура
Культура
 
04:08 31.01.2026
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта - РИА Новости, 31.01.2026
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта
Комплект билетов на юбилейный концерт народного артиста России Григория Лепса в Москве продают за 900 тысяч рублей за полтора года до мероприятия, выяснило РИА... РИА Новости, 31.01.2026
культура
россия
григорий лепс
культура
россия
Дарья Буймова
россия, григорий лепс, культура
Билеты на Лепса продают почти за миллион рублей за 1,5 года до концерта

Певец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певец Григорий Лепс. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Комплект билетов на юбилейный концерт народного артиста России Григория Лепса в Москве продают за 900 тысяч рублей за полтора года до мероприятия, выяснило РИА Новости.
Лепс даст большой сольный концерт в столичных "Лужниках" в день своего 65-летнего юбилея - 16 июля 2027 года.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Shaman и Билан выступили на концерте "Рождество с Григорием Лепсом"
22 декабря 2025, 01:26
22 декабря 2025, 01:26
По данным корреспондента РИА Новости, за полтора года до концерта в продаже остался всего один комплект билетов в ложу, который рассчитан на 18 персон. В соседних таких ложах свободных мест уже нет. Чтобы выкупить такую ложу, зрителям придется заплатить почти миллион, а именно - 900 тысяч рублей.
Однако в продаже есть и другие, куда более доступные предложения. Один из самых бюджетных вариантов - это билет на танцпол, стоимость которого составляет две тысячи рублей. Проход в фан-зону обойдется в три тысячи рублей.
Кроме того, из недорогих вариантов есть места на дальних трибунах. Цены на такие билеты варьируются от 1,5 до 4,5 тысячи рублей в зависимости от расположения. Места на трибунах поближе обойдутся от 4,5 до 12 тысяч рублей. Также можно купить билет в VIP-зону, который стоит 13 тысяч рублей.
В день своего юбилея Григорий Лепс представит зрителям любимые хиты, а также свои редкие композиции и музыкальные премьеры.
Григорий Лепс - российский певец и автор-исполнитель. В 1994 году записал первый альбом "Храни вас Бог" (1995), песня из которого "Натали" стала хитом. Всего исполнителем выпущено свыше 40 альбомов. В 2017 году артиста наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В 2022 году Лепс был удостоен звания народного артиста России.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей
8 декабря 2025, 04:13
8 декабря 2025, 04:13
 
Культура Россия Григорий Лепс
 
 
