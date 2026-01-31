Рейтинг@Mail.ru
Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина? - РИА Новости, 31.01.2026
10:04 31.01.2026
Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина?
Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина? - РИА Новости, 31.01.2026
Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина?
Смерть Владимира Ленина окутана плотной пеленой медицинских загадок и конспирологических теорий. Спустя сто лет после его кончины официальный диагноз —... РИА Новости, 31.01.2026
Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина?

© РИА Новости / Григорий Гольдштейн | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину
Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин произносит речь на Красной площади на открытии временного памятника Степану Разину
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Смерть Владимира Ленина окутана плотной пеленой медицинских загадок и конспирологических теорий. Спустя сто лет после его кончины официальный диагноз — атеросклероз сосудов головного мозга — все чаще ставится под сомнение.
Какие альтернативные версии выдвигают и поддерживают ученые? И из-за чего поиск истины осложняется?

От "великолепного здоровья" до стремительного упадка

Внешние свидетельства о здоровье Ленина в первые годы после революции были скорее оптимистичными. В декабре 1918 года, всего через четыре месяца после тяжелого пулевого ранения в шею, писатель Александр Куприн, встречаясь с ним, отметил: "Какое великолепное здоровье!". Видимых признаков серьезного недуга не наблюдалось.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1 мая 1919 года. Фотография из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1 мая 1919 года. Фотография из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин на Красной площади во время первомайской демонстрации 1 мая 1919 года. Фотография из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
Однако к концу 1920 года ситуация драматически изменилась. У Ленина появились и стали прогрессировать симптомы: бессонница, мучительные головные боли, быстрая утомляемость, онемение конечностей. Несмотря на это, вождь продолжал интенсивно работать.
Уже в мае 1922-го вождя настиг первый левосторонний инсульт. Ленин лишился речи на три недели, правая сторона тела была парализована. Ему предписали строжайший режим, запретив даже читать газеты. В "Журнале дежурных врачей" зафиксирован мрачный факт: в этот период Ленин просил Иосифа Сталина достать для него яд, чтобы покончить с собой. Как вспоминала сестра вождя, Мария Ульянова, Сталину после консультаций с врачами удалось отговорить его, убедив, что положение не безнадежно.
К осени 1922 года наступило временное улучшение. Ленин смог вернуться к ограниченной работе, диктуя письма и статьи. Он активно участвовал в ключевых политических решениях, например, в споре со Сталиным о форме союза республик, где победила его идея федерации.
Однако весной 1923 года последовал новый тяжелый приступ, после которого Ленин покинул Кремль и окончательно переехал в подмосковные Горки. Газеты периодически публиковали успокаивающие бюллетени о его состоянии. Восьмого января 1924 года "Вечерняя Москва" писала, что Ленин "значительно окреп". Спустя две недели, вечером 21 января, он скончался.
© РИА Новости / В. Лобода | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин на прогулке в Горках
Владимир Ильич Ленин на прогулке в Горках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / В. Лобода
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин на прогулке в Горках

Спорный диагноз

Официальное заключение о смерти, обнародованное наркомом здравоохранения Николаем Семашко, гласило: атеросклероз сосудов мозга. Это подтвердила повторная экспертиза мозга в 1970 году.
В 2012 году исследование, проведенное неврологами из Калифорнийского университета, добавило генетический фактор: была выявлена наследственная мутация гена NT5E, которая могла повышать риск инсульта. Отец Ленина, Илья Ульянов, умер от инсульта в 54 года.
Однако существует и альтернативная гипотеза, которую активно отстаивает российский геронтолог Валерий Новоселов. Он утверждает, что истинной причиной болезни и смерти Ленина был нейросифилис — поражение нервной системы на поздней стадии этого инфекционного заболевания.
"Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно", — подчеркивает Новоселов. Ключевым аргументом исследователь считает состав медицинского консилиума. В лечении участвовали Алексей Кожевников — ведущий советский специалист по нейросифилису и Макс Нонне, главный европейский эксперт в этой области, приглашенный из Германии.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Горках, август-сентябрь 1922 года
Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Горках, август-сентябрь 1922 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин в рабочем кабинете в Горках, август-сентябрь 1922 года
В 1920-е годы в неясных случаях неврологических расстройств врачи иногда эмпирически назначали противосифилитическое лечение. Как отмечает академик Юрий Лопухин, автор книги о болезни Ленина, в то время бытовала шутка терапевта Боткина: "в каждом из нас можно было найти немножко сифилиса".
Однако, согласно информации с медицинской конференции в Балтиморе, пробы на реакцию Вассермана (анализ на сифилис), взятые у Ленина, были отрицательными.

Политический контекст и отсутствие доказательств

Высказывают политическую версию об отравлении Ленина: приказал Сталин. Эта гипотеза появилась в 1920-х годах. Ее поддержал Лев Троцкий, а новое дыхание она получила в 2012 году на конференции в Балтиморе.
Нейробиолог Гарри Винтерс тогда заявил, что токсикологические тесты во время вскрытия не проводились, а свидетели описывали необычно сильные судороги перед смертью, не совсем типичные для инсульта. Тем не менее большинство экспертов, включая академика Юрия Лопухина, категорически отвергают эту версию как бездоказательную.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 1922 год
"Он умер от атеросклероза сосудов головного мозга, это совершенно четко, других мнений не может быть. <...> Я сам смотрел, так что я могу достоверно сказать, что это была единственная причина", — заявил Лопухин.
Исторический контекст осложняет картину. Известно, что ЦК РКП(б) возложил персональную ответственность за контроль лечения Ленина именно на Сталина. При этом просьба вождя о яде — не выдумка. Ее подтверждает записка Сталина в Политбюро от 21 марта 1923 года. Он пишет, что ему "не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича".

"Письмо к съезду" — фальшивка?

Отдельный пласт тайн связан с так называемым письмом к съезду, или "завещанием Ленина". Речь идет о нескольких документах, продиктованных им в конце 1922 — начале 1923 годов, где даются характеристики членам Политбюро.
Наиболее известен критический отзыв об Иосифе Виссарионовиче: "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИосиф Виссарионович Сталин
Иосиф Виссарионович Сталин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Иосиф Виссарионович Сталин
Подлинность документа до сих пор оспаривается некоторыми историками, например, профессором Валентином Сахаровым. Он указывает на отсутствие подписи Ленина, на расхождения в хронологии между записями врачей и секретарей.
По мнению Сахарова, фальсификацию мог организовать Троцкий. Споры о природе этого документа — было ли это политическое завещание, констатация опасности раскола или поздняя подделка продолжаются, добавляя еще один уровень неопределенности к последнему периоду жизни вождя.
 
 
 
