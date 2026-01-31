Смерть, покрытая тайной. Что скрывалось за болезнью Ленина?

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Смерть Владимира Ленина окутана плотной пеленой медицинских загадок и конспирологических теорий. Спустя сто лет после его кончины официальный диагноз — атеросклероз сосудов головного мозга — все чаще ставится под сомнение.

Какие альтернативные версии выдвигают и поддерживают ученые? И из-за чего поиск истины осложняется?

От "великолепного здоровья" до стремительного упадка

Внешние свидетельства о здоровье Ленина в первые годы после революции были скорее оптимистичными. В декабре 1918 года, всего через четыре месяца после тяжелого пулевого ранения в шею, писатель Александр Куприн, встречаясь с ним, отметил: "Какое великолепное здоровье!". Видимых признаков серьезного недуга не наблюдалось

Однако к концу 1920 года ситуация драматически изменилась. У Ленина появились и стали прогрессировать симптомы: бессонница, мучительные головные боли, быстрая утомляемость, онемение конечностей. Несмотря на это, вождь продолжал интенсивно работать.

Уже в мае 1922-го вождя настиг первый левосторонний инсульт. Ленин лишился речи на три недели, правая сторона тела была парализована. Ему предписали строжайший режим , запретив даже читать газеты. В "Журнале дежурных врачей" зафиксирован мрачный факт: в этот период Ленин просил Иосифа Сталина достать для него яд, чтобы покончить с собой. Как вспоминала сестра вождя, Мария Ульянова, Сталину после консультаций с врачами удалось отговорить его, убедив, что положение не безнадежно.

К осени 1922 года наступило временное улучшение. Ленин смог вернуться к ограниченной работе, диктуя письма и статьи. Он активно участвовал в ключевых политических решениях, например, в споре со Сталиным о форме союза республик, где победила его идея федерации.

Однако весной 1923 года последовал новый тяжелый приступ, после которого Ленин покинул Кремль и окончательно переехал в подмосковные Горки. Газеты периодически публиковали успокаивающие бюллетени о его состоянии. Восьмого января 1924 года "Вечерняя Москва" писала, что Ленин "значительно окреп". Спустя две недели, вечером 21 января, он скончался

Спорный диагноз

Официальное заключение о смерти, обнародованное наркомом здравоохранения Николаем Семашко, гласило: атеросклероз сосудов мозга. Это подтвердила повторная экспертиза мозга в 1970 году.

В 2012 году исследование, проведенное неврологами из Калифорнийского университета, добавило генетический фактор: была выявлена наследственная мутация гена NT5E, которая могла повышать риск инсульта. Отец Ленина, Илья Ульянов, умер от инсульта в 54 года.

Однако существует и альтернативная гипотеза, которую активно отстаивает российский геронтолог Валерий Новоселов. Он утверждает, что истинной причиной болезни и смерти Ленина был нейросифилис — поражение нервной системы на поздней стадии этого инфекционного заболевания.

"Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно", — подчеркивает Новоселов. Ключевым аргументом исследователь считает состав медицинского консилиума. В лечении участвовали Алексей Кожевников — ведущий советский специалист по нейросифилису и Макс Нонне, главный европейский эксперт в этой области, приглашенный из Германии.

В 1920-е годы в неясных случаях неврологических расстройств врачи иногда эмпирически назначали противосифилитическое лечение. Как отмечает академик Юрий Лопухин, автор книги о болезни Ленина, в то время бытовала шутка терапевта Боткина: "в каждом из нас можно было найти немножко сифилиса".

Однако, согласно информации с медицинской конференции в Балтиморе, пробы на реакцию Вассермана (анализ на сифилис), взятые у Ленина, были отрицательными.

Политический контекст и отсутствие доказательств

Высказывают политическую версию об отравлении Ленина: приказал Сталин. Эта гипотеза появилась в 1920-х годах. Ее поддержал Лев Троцкий, а новое дыхание она получила в 2012 году на конференции в Балтиморе.

Нейробиолог Гарри Винтерс тогда заявил, что токсикологические тесты во время вскрытия не проводились, а свидетели описывали необычно сильные судороги перед смертью, не совсем типичные для инсульта. Тем не менее большинство экспертов, включая академика Юрия Лопухина, категорически отвергают эту версию как бездоказательную.

"Он умер от атеросклероза сосудов головного мозга, это совершенно четко, других мнений не может быть. <...> Я сам смотрел, так что я могу достоверно сказать, что это была единственная причина", — заявил Лопухин.

Исторический контекст осложняет картину. Известно, что ЦК РКП(б) возложил персональную ответственность за контроль лечения Ленина именно на Сталина. При этом просьба вождя о яде — не выдумка. Ее подтверждает записка Сталина в Политбюро от 21 марта 1923 года. Он пишет, что ему "не хватит сил выполнить просьбу Владимира Ильича".

"Письмо к съезду" — фальшивка?

Отдельный пласт тайн связан с так называемым письмом к съезду, или " завещанием Ленина". Речь идет о нескольких документах, продиктованных им в конце 1922 — начале 1923 годов, где даются характеристики членам Политбюро.

Наиболее известен критический отзыв об Иосифе Виссарионовиче: "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью".

Подлинность документа до сих пор оспаривается некоторыми историками, например, профессором Валентином Сахаровым. Он указывает на отсутствие подписи Ленина, на расхождения в хронологии между записями врачей и секретарей.