Самый смешной квартет "Аншлага": куда пропала группа "Экс-ББ"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В начале нулевых билеты на их концерты раскупали за месяцы. Их пародии смотрела вся страна. Государственный концертный зал "Россия" аншлагом встречал квартет "Экс-ББ".

Но сегодня о них почти никто не вспоминает. Что случилось с коллективом?

От "Бим-Бома" к триумфу

История началась в 1989-м, когда четверо артистов решили отделиться от пародийного коллектива "Бим-Бом" и создать собственную группу. Сначала назвались "Экс-Бим-Бом", но вскоре сократили до более звучного варианта — "Экс-ББ".

В первоначальный состав вошли:

Гия Гагуа;

Вадим Сорокин;

Александр Озеров;

Александр Калинин.

Интересно, что трое из них — кроме Гии — познакомились еще до всяких выступлений, вместе учились в Московском авиационном институте.

© Советский юмор/YouTube Группа "Экс-ББ" © Советский юмор/YouTube Группа "Экс-ББ"

Формат выступлений определился быстро: пародии на главных звезд советской и российской эстрады. Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Олег Газманов, Надежда Кадышева — никто не оставался без внимания. На рубеже 90-х и нулевых публика регулярно видела квартет в популярных телепередачах: "Аншлаг", "Смехопанорама", "Смешные люди".

Коллектив гастролировал по стране и выезжал за границу. Приглашения поступали с главных юмористических площадок страны: "Золотой Остап" в Петербурге, "Одесская Юморина", "Море смеха" в Риге.

Вершиной карьеры стал 2003-й. В государственном концертном зале "Россия" — знаковой площадке для звезд отечественного шоу-бизнеса — состоялся их бенефис. Билеты разлетелись за недели до концерта.

Трещина в фундаменте: смерть, уход и обман

Первую серьезную трещину коллектив дал в 2007-м. От последствий меланомы скончался Вадим Сорокин. Фанаты замечали, как он худеет и слабеет, но о диагнозе тогда мало кто знал. Он долго боролся с онкологией, и, к сожалению, спасти его не удалось.

© Фото : соцсети группы "Экс-ББ" Вадим Сорокин © Фото : соцсети группы "Экс-ББ" Вадим Сорокин

Потеря одного из участников запустила цепную реакцию. В том же году из коллектива ушел Гия Гагуа — он основал собственный проект под названием "Экс-ББ-Гия". Два оставшихся товарища — Озеров и Калинин — переименовались в "Нэкст-ББ" и попытались продолжить путь вдвоем.

Некоторое время участники "Нэкст-ББ" скрывали уход Гагуа: в рекламе концертов продолжали указывать три имени. В 2009-м разразился скандал : поняв, что Гия Гагуа не появится, хотя его фамилия и красовалась на афише, зрители покинули концерт прямо во время выступления.

Два Александра: молчание одного и редкие выходы другого

Александр Озеров изредка напоминает о себе. Он принял участие в телепроекте "Один в один", где перевоплотился в Александра Розенбаума. Но это скорее исключение, чем правило — артист не ведет активной карьеры.

© Фото : соцсети Александра Озерова Александр Озеров © Фото : соцсети Александра Озерова Александр Озеров

Об Александре Калинине информации еще меньше. Он не появляется в телепередачах, не ведет аккаунты в социальных сетях. Чем занимается сейчас этот участник некогда знаменитого квартета — неизвестно.

Судьба проекта "Нэкст-ББ", который оба Александра основали вместе, туманна: группа во "ВКонтакте" давно не обновляется, официальный сайт недоступен.

© Фото : соцсети группы "Экс-ББ" Группа "Экс-ББ" © Фото : соцсети группы "Экс-ББ" Группа "Экс-ББ"

Гия Гагуа: вера, внучка и сцена

Для самого узнаваемого члена группы распад стал не трагедией, а началом нового этапа. "После распада квартета я наконец понял, что такое творчество и свобода. Я сам себе хозяин. Нет руководителя, я сам себе руководитель", — поделился Гия.

Сейчас 64-летнему артисту удается совмещать несколько ролей: он выступает сольно, участвует в телешоу, преподает, организует благотворительные концерты. Артист не оставил сцену.

Дома проводит время с любимой внучкой Теоной. С бывшими коллегами отношения формальные. "Мы редко встречаемся. Встретились с ними, привет-привет, как дела, пока-пока", — рассказал юморист.

В 2021-м Гагуа стал гостем программы "Прямой эфир", где рассказал о серьезных испытаниях: перенес операцию на сердце, сбросил вес, обращался к пластическим хирургам для удаления лишней кожи.

Опору Гагуа нашел в православной вере. Он молится за всех, кого знает, старается совершать добрые поступки и верит, что Господь ведет его по жизни.