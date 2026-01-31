https://ria.ru/20260131/kursk-2071467047.html
В Курске из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в жилых домах
В Курске из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в жилых домах
Окна в жилых домах одного из округов Курска повреждены в результате падения обломков сбитых системой ПВО вражеских целей, информация о последствиях уточняется,... РИА Новости, 31.01.2026
курск
курская область
