В Курске из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в жилых домах

КУРСК, 31 янв - РИА Новости. Окна в жилых домах одного из округов Курска повреждены в результате падения обломков сбитых системой ПВО вражеских целей, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Буду держать вас в курсе. Угроза атаки БПЛА пока сохраняется. Будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!" - отметил глава региона.