Назван горнолыжный курорт в России, где хуже всего ловит интернет - РИА Новости, 31.01.2026
11:46 31.01.2026
Назван горнолыжный курорт в России, где хуже всего ловит интернет
Назван горнолыжный курорт в России, где хуже всего ловит интернет
республика хакасия, эльбрус, шерегеш, туризм, россия
Республика Хакасия, Эльбрус, Шерегеш, Туризм, Россия
Назван горнолыжный курорт в России, где хуже всего ловит интернет

Горнолыжный курорт Приисковое в Хакасии стал лучшим для digital-детокса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Горнолыжный курорт Приисковое в Хакасии больше всех подходит для digital-детокса - согласно исследованию компании Vigo, сигнал 4G на высоте наиболее слабый по сравнению с другими курортами (данные есть в распоряжении РИА Новости).
Хакасии на курорте Приисковое, как показало исследование, сигнал на высоте наиболее слабый, а лидерство в покрытии обеспечивается максимально "дальнобойным" диапазоном 900 МГц (FDD), позволяющим закрывать большие расстояния при минимальной плотности инфраструктуры. Таким образом, можно считать, что этот курорт лучше всего подходит для digital-детокса", - говорится в сообщении.
Горнолыжные курорты России 2026: рейтинг лучших с ценами
26 января, 21:52
Лидерами по качеству среднего уровня покрытия стали горнолыжные курорты Эльбрус, Шерегеш и Кировск - доля покрытия на них составляет 97,1%, 93,4% и 93,1%. Далее идут Чегет (92,6%), Домбай (90,7%), Роза Хутор (89,5%), Красная поляна (85,1%), Архыз (84,2%), Газпром-Лаура (84%) и Манжерок (82,1%).
Операторы развивают сети не только в гостиничных зонах, но и непосредственно на подъёмниках и трассах. Как отметил директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко, самые труднодоступные участки покрыть невозможно по экономическим причинам - там нужны рации.
"Горнолыжные курорты — одна из самых требовательных сред для мобильных сетей. Сложный рельеф, перепады высот, сезонные пики нагрузки делают стабильную связь критически важной. При этом от качества мобильного покрытия зависит не только комфорт туристов, но и их безопасность: возможность вызвать экстренные службы, передать координаты, связаться с инструктором", - отметил Прокопенко.
Ключевой фактор качества связи на курортах - присутствие сети в зонах активного катания и труднодоступных участках, добавил он.
В рамках исследования аналитики сравнивали мобильных операторов по метрикам качества и широты покрытия сети 4G. Общий объём проанализированных измерений за горнолыжные сезоны 2025–2026 годов составил 397 831 измерение. В исследовании учитывали только те кластеры, где фактически находились туристы и пользовались мобильной связью.
Отдыхающий на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России предложили запретить катание на горнолыжных склонах без шлемов
29 января, 04:42
 
Республика ХакасияЭльбрусШерегешТуризмРоссия
 
 
