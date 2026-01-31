Назван горнолыжный курорт в России, где хуже всего ловит интернет

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Горнолыжный курорт Приисковое в Хакасии больше всех подходит для digital-детокса - согласно исследованию компании Vigo, сигнал 4G на высоте наиболее слабый по сравнению с другими курортами (данные есть в распоряжении РИА Новости).

« "В Хакасии на курорте Приисковое, как показало исследование, сигнал на высоте наиболее слабый, а лидерство в покрытии обеспечивается максимально "дальнобойным" диапазоном 900 МГц (FDD), позволяющим закрывать большие расстояния при минимальной плотности инфраструктуры. Таким образом, можно считать, что этот курорт лучше всего подходит для digital-детокса", - говорится в сообщении.

Операторы развивают сети не только в гостиничных зонах, но и непосредственно на подъёмниках и трассах. Как отметил директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко, самые труднодоступные участки покрыть невозможно по экономическим причинам - там нужны рации.

« "Горнолыжные курорты — одна из самых требовательных сред для мобильных сетей. Сложный рельеф, перепады высот, сезонные пики нагрузки делают стабильную связь критически важной. При этом от качества мобильного покрытия зависит не только комфорт туристов, но и их безопасность: возможность вызвать экстренные службы, передать координаты, связаться с инструктором", - отметил Прокопенко.

Ключевой фактор качества связи на курортах - присутствие сети в зонах активного катания и труднодоступных участках, добавил он.