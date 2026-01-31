https://ria.ru/20260131/kuba-2071393587.html
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2026
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на последние меры США, направленные на ее экономическое удушение, заявил РИА Новости посол острова в Эквадоре РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T10:04:00+03:00
2026-01-31T10:04:00+03:00
2026-01-31T10:18:00+03:00
в мире
куба
сша
эквадор
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071183458.html
https://ria.ru/20260130/ssha-2071135978.html
куба
сша
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, эквадор, дональд трамп
В мире, Куба, США, Эквадор, Дональд Трамп
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
Посол Гутьеррес: США пытаются экономически удушить Кубу
КИТО, 31 янв - РИА Новости. Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на последние меры США, направленные на ее экономическое удушение, заявил РИА Новости посол острова в Эквадоре Басилио Гутьеррес.
В четверг президент США Дональд Трамп
подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе
, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
.
«
"Кубинцев ожидают трудные времена, но ни при каких обстоятельствах мы не откажемся от нашего суверенитета и системы государственного управления, свободно избранной нами уже много лет назад", - сказал Гутьеррес.
Дипломат также решительно осудил новый виток эскалации в отношении его страны.
Куба переживает кризис, сопровождающийся отключениями электроэнергии продолжительностью более 12 часов, нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива. Эту ситуацию власти связывают с экономическими санкциями США, сохраняющимися, несмотря на их широкое международное осуждение, на протяжении более шести десятилетий.