Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
10:04 31.01.2026 (обновлено: 10:18 31.01.2026)
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
Куба не откажется от суверенитета, несмотря на действия США, заявил посол
Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на последние меры США, направленные на ее экономическое удушение, заявил РИА Новости посол острова в Эквадоре РИА Новости, 31.01.2026
в мире
в мире, куба, сша, эквадор, дональд трамп
В мире, Куба, США, Эквадор, Дональд Трамп
Посол Гутьеррес: США пытаются экономически удушить Кубу

Посол Гутьеррес: США пытаются экономически удушить Кубу

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
КИТО, 31 янв - РИА Новости. Куба не откажется от своего суверенитета, несмотря на последние меры США, направленные на ее экономическое удушение, заявил РИА Новости посол острова в Эквадоре Басилио Гутьеррес.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
"Кубинцев ожидают трудные времена, но ни при каких обстоятельствах мы не откажемся от нашего суверенитета и системы государственного управления, свободно избранной нами уже много лет назад", - сказал Гутьеррес.
Дипломат также решительно осудил новый виток эскалации в отношении его страны.
Куба переживает кризис, сопровождающийся отключениями электроэнергии продолжительностью более 12 часов, нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива. Эту ситуацию власти связывают с экономическими санкциями США, сохраняющимися, несмотря на их широкое международное осуждение, на протяжении более шести десятилетий.
