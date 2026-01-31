Куба не должна быть изолирована от мира, заявил Бутман

ГАВАНА, 31 янв - РИА Новости. Куба с ее великой музыкальной традицией не должна быть изолирована от мира, заявил РИА Новости российский саксофонист Игорь Бутман на Международном фестивале Jazz Plaza в Гаване.

"Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые солисты и музыканты - это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза", - заключил Бутман.