Куба не должна быть изолирована от мира, заявил Бутман - РИА Новости, 31.01.2026
04:14 31.01.2026
Куба не должна быть изолирована от мира, заявил Бутман
куба
гавана
россия
игорь бутман
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
© РИА Новости / Наталья ДембинскаяЦентральный парк Гаваны
Центральный парк Гаваны
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Центральный парк Гаваны. Архивное фото
ГАВАНА, 31 янв - РИА Новости. Куба с ее великой музыкальной традицией не должна быть изолирована от мира, заявил РИА Новости российский саксофонист Игорь Бутман на Международном фестивале Jazz Plaza в Гаване.
Международный фестиваль Jazz Plaza проходит с 25 января по 1 февраля. Российский музыкант выступит в Гаване с Московским джазовым оркестром и австралийской певицей Фантине. В программу войдут как джазовые композиции с афрокубинскими и латиноамериканскими ритмами, так и хорошо известные кубинские темы, в том числе фрагменты Guantanamera и El Bodeguero.
"Для нас очень важно, чтобы, конечно, великая страна с великой традицией не была изолирована от мира. Мы любим кубинскую музыку", - сказал агентству Бутман.
Саксофонист рассказал, что его первое зарубежное музыкальное путешествие было связано именно с Кубой, и отметил давние культурные связи между российскими и кубинскими джазменами, уходящие корнями в международные фестивали советского периода.
"Сейчас у всех непростые времена, и для нас очень важно, что мы можем быть вместе. Нам важно открывать Россию - как страну, где есть не только великая классическая музыка и балет, но и джаз, и поп-музыка", - добавил Бутман.
Московский джазовый оркестр, по словам музыканта, регулярно представляет современный российский джаз на международной сцене, включая концерты в Индии, Китае и государствах Юго-Восточной Азии, показывая разнообразие музыкального наследия.
"Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые солисты и музыканты - это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза", - заключил Бутман.
