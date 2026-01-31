Рейтинг@Mail.ru
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
00:05 31.01.2026 (обновлено: 00:22 31.01.2026)
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек - РИА Новости, 31.01.2026
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2026
демократическая республика конго, в мире
Демократическая Республика Конго, В мире
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек

На востоке ДРК при обрушении колтановой шахты погибли более 200 человек

© AP Photo / Jerome DelayБольница в ДРК
Больница в ДРК - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Больница в ДРК. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.
"Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке ДРК", - говорится в публикации агентства.
Медицинский работник надевает защитный костюм перед посещением зараженных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ДРК 42 человека скончались от лихорадки Эбола с начала сентября
1 октября 2025, 12:50
 
Демократическая Республика КонгоВ мире
 
 
