https://ria.ru/20260131/kongo-2071361058.html
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек - РИА Новости, 31.01.2026
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T00:05:00+03:00
2026-01-31T00:05:00+03:00
2026-01-31T00:22:00+03:00
демократическая республика конго
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598202155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd172c9803b57a7af1a3c40d1c7a7e3b.jpg
https://ria.ru/20251001/ebola-2045602896.html
демократическая республика конго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598202155_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_38f90264dff34c7182fe4d81cc4c14bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демократическая республика конго, в мире
Демократическая Республика Конго, В мире
В ДРК при обрушении шахты погибли более 200 человек
На востоке ДРК при обрушении колтановой шахты погибли более 200 человек