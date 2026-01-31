Рейтинг@Mail.ru
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/komandir-2071379880.html
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане - РИА Новости, 31.01.2026
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане
Командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Чуваш" рассказал РИА... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T07:40:00+03:00
2026-01-31T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ee75f81845a71c89071786a52a4546b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069235179_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_9baa25c1687b499ee0ec89e4832afa32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане

РИА Новости: шеврон "Спаси и сохрани" уберег российского морпеха при атаке дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Чуваш" рассказал РИА Новости о личном талисмане, который уберёг его во время боевого выхода.
Военнослужащие выполняли боевую задачу и попали под удар FPV-дронов и сбросных боеприпасов боевиков ВСУ.
"Меня посекло осколками, но основной удар пришёлся по шеврону", — рассказал он.
По словам "Чуваша", шеврон с надписью "Спаси и сохрани" был повреждён осколком, однако сам боец не получил серьёзных ранений.
"Вот шеврон — он уберёг меня. Ангел-хранитель спас. Теперь ношу его с собой как талисман", — добавил командир взвода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала