Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Чуваш" рассказал РИА Новости о личном талисмане, который уберёг его во время боевого выхода.

Военнослужащие выполняли боевую задачу и попали под удар FPV-дронов и сбросных боеприпасов боевиков ВСУ

"Меня посекло осколками, но основной удар пришёлся по шеврону", — рассказал он.

По словам "Чуваша", шеврон с надписью "Спаси и сохрани" был повреждён осколком, однако сам боец не получил серьёзных ранений.