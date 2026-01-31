https://ria.ru/20260131/komandir-2071379880.html
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане
Командир взвода морской пехоты рассказал о личном талисмане
РИА Новости: шеврон "Спаси и сохрани" уберег российского морпеха при атаке дрона
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Чуваш" рассказал РИА Новости о личном талисмане, который уберёг его во время боевого выхода.
Военнослужащие выполняли боевую задачу и попали под удар FPV-дронов и сбросных боеприпасов боевиков ВСУ
.
"Меня посекло осколками, но основной удар пришёлся по шеврону", — рассказал он.
По словам "Чуваша", шеврон с надписью "Спаси и сохрани" был повреждён осколком, однако сам боец не получил серьёзных ранений.
"Вот шеврон — он уберёг меня. Ангел-хранитель спас. Теперь ношу его с собой как талисман", — добавил командир взвода.