В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Сохранность крымской коллекции скифского золота, переданной Украине, вызывает сомнения, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
"Есть большие сомнения, в каком сейчас состоянии наша коллекция и обеспечены ли ей надлежащие требования к сохранности", — сказал Мальгин.
По его словам, сейчас коллекция находится в отделе Музея исторических драгоценностей Украины.
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция должна быть передана Украине, что и было сделано в 2023 году. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 года был принят к рассмотрению.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.
13 апреля 2025, 16:29