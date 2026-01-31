Рейтинг@Mail.ru
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине
Культура
 
12:01 31.01.2026 (обновлено: 15:38 31.01.2026)
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине
Сохранность крымской коллекции скифского золота, переданной Украине, вызывает сомнения, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей... РИА Новости, 31.01.2026
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине

© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Сохранность крымской коллекции скифского золота, переданной Украине, вызывает сомнения, заявил РИА Новости директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
"Есть большие сомнения, в каком сейчас состоянии наша коллекция и обеспечены ли ей надлежащие требования к сохранности", — сказал Мальгин.

По его словам, сейчас коллекция находится в отделе Музея исторических драгоценностей Украины.
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция должна быть передана Украине, что и было сделано в 2023 году. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 года был принят к рассмотрению.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов
13 апреля 2025, 16:29
 
Культура
 
 
