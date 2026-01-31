МИД Турции заявил о нарушении принципов ООН из-за решения по Кипру

АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Решение Совета безопасности ООН продлить мандат миротворческих сил на Кипре без согласия турецкой стороны острова противоречит устоявшейся практике и принципам ООН, Анкара призывает в кратчайшие сроки создать правовую основу для урегулирования ситуации, говорится в заявлении МИД страны.

В заявлении отмечается, что мандат миротворческих сил ООН на Кипре был продлён ещё на один год резолюцией Совбеза ООН № 2815 от 30 января 2026 года.

"Продление срока полномочий миротворческих сил ООН без согласия турецкой стороны Кипра, которая является одним из двух суверенных и равных народов острова, противоречит устоявшейся практике и принципам ООН", - говорится в документе.

Турецкая сторона подчеркнула, что миротворческие силы могут продолжать деятельность на севере острова исключительно благодаря доброжелательному подходу властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), и указала на необходимость в кратчайшие сроки создать правовую основу для их дальнейшего пребывания. В противном случае меры, которые будут приняты властями ТРСК, получат полную поддержку Турции как государства-гаранта.

В МИД Турции также выразили сожаление в связи с тем, что в резолюции Совбеза не отражены, по мнению Анкары , многочисленные нарушения в буферной зоне, включая инфраструктурные проекты в районе Пиле, и подчеркнули, что суверенитет греческой администрации юга Кипра не распространяется ни на север острова, ни на промежуточную зону.

В заявлении отмечается, что мир на острове на протяжении десятилетий обеспечивается не миротворческими силами ООН, а присутствием турецких вооружённых сил и гарантиями Турции, что, по мнению Анкары, ставит под сомнение эффективность и беспристрастность миссии ООН.

Анкара вновь заявила, что наиболее реалистичным решением кипрского вопроса является сосуществование двух государств на острове, и призвала Совет безопасности ООН и международное сообщество признать суверенное равенство и равный международный статус киприотов-турок.

Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции . Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.