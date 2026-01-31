Рейтинг@Mail.ru
14:02 31.01.2026
МИД Турции заявил о нарушении принципов ООН из-за решения по Кипру
МИД Турции заявил о нарушении принципов ООН из-за решения по Кипру
Решение Совета безопасности ООН продлить мандат миротворческих сил на Кипре без согласия турецкой стороны острова противоречит устоявшейся практике и принципам... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T14:02:00+03:00
2026-01-31T14:02:00+03:00
в мире
кипр
турция
анкара (провинция)
оон
кипр
турция
анкара (провинция)
в мире, кипр, турция, анкара (провинция), оон
В мире, Кипр, Турция, Анкара (провинция), ООН
МИД Турции заявил о нарушении принципов ООН из-за решения по Кипру

МИД Турции раскритиковал продление мандата миротворческих сил ООН на Кипре

© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Вид на Лимасол. Архивное фото
АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Решение Совета безопасности ООН продлить мандат миротворческих сил на Кипре без согласия турецкой стороны острова противоречит устоявшейся практике и принципам ООН, Анкара призывает в кратчайшие сроки создать правовую основу для урегулирования ситуации, говорится в заявлении МИД страны.
В заявлении отмечается, что мандат миротворческих сил ООН на Кипре был продлён ещё на один год резолюцией Совбеза ООН № 2815 от 30 января 2026 года.
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Кипр на полгода стал председателем Совета Евросоюза
1 января, 01:27
"Продление срока полномочий миротворческих сил ООН без согласия турецкой стороны Кипра, которая является одним из двух суверенных и равных народов острова, противоречит устоявшейся практике и принципам ООН", - говорится в документе.
Турецкая сторона подчеркнула, что миротворческие силы могут продолжать деятельность на севере острова исключительно благодаря доброжелательному подходу властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), и указала на необходимость в кратчайшие сроки создать правовую основу для их дальнейшего пребывания. В противном случае меры, которые будут приняты властями ТРСК, получат полную поддержку Турции как государства-гаранта.
В МИД Турции также выразили сожаление в связи с тем, что в резолюции Совбеза не отражены, по мнению Анкары, многочисленные нарушения в буферной зоне, включая инфраструктурные проекты в районе Пиле, и подчеркнули, что суверенитет греческой администрации юга Кипра не распространяется ни на север острова, ни на промежуточную зону.
В заявлении отмечается, что мир на острове на протяжении десятилетий обеспечивается не миротворческими силами ООН, а присутствием турецких вооружённых сил и гарантиями Турции, что, по мнению Анкары, ставит под сомнение эффективность и беспристрастность миссии ООН.
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Эрдоган рассказал, что нужно сделать для воссоединения Кипра
17 ноября 2025, 19:44
Анкара вновь заявила, что наиболее реалистичным решением кипрского вопроса является сосуществование двух государств на острове, и призвала Совет безопасности ООН и международное сообщество признать суверенное равенство и равный международный статус киприотов-турок.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, прервались после провала очередного раунда, который состоялся в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
30 декабря 2025, 08:00
 
В миреКипрТурцияАнкара (провинция)ООН
 
 
