Кличко рассказал о ситуации в Киеве после блэкаута - РИА Новости, 31.01.2026
21:54 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/kiev-2071479615.html
Кличко рассказал о ситуации в Киеве после блэкаута
Более 3,4 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве из-за блэкаута, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
киев
украина
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль
© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудники ГСЧС перед палатками в одном из микрорайонов Киева
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 3,4 тысячи многоэтажек остались без отопления в Киеве из-за блэкаута, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В настоящее время без отопления 3419 многоквартирных домов - в основном на правом берегу столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кличко.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
23 января, 00:11
 
В миреКиевУкраинаВиталий КличкоДенис Шмыгаль
 
 
