Рейтинг@Mail.ru
В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/kiev-2071470959.html
В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро
В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро - РИА Новости, 31.01.2026
В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро
Киевлянам пришлось пешком выходить из тоннелей метро во время блэкаута на Украине, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:30:00+03:00
2026-01-31T20:30:00+03:00
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071440416_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_8ac6ef44a152bb9d1a2919c621de8f6e.jpg
https://ria.ru/20260131/mobilizatsiya-2071467899.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071440416_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_bc85694d62c69d64460d3f3f6cbdc2b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко
В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро

В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро во время блэкаута

© REUTERS / Anatolii StepanovПолицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии
Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевлянам пришлось пешком выходить из тоннелей метро во время блэкаута на Украине, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Киев: спасатели эвакуировали почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
Как уточнили в ведомстве, после отключения электроснабжения некоторые поезда метро остановились между станциями, из-за чего горожанам пришлось пешком выходить из тоннелей. В некоторых случаях киевляне были вынуждены идти по шпалам около километра.
В субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины
Вчера, 19:54
 
В миреУкраинаКиевДенис ШмыгальВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала