В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевлянам пришлось пешком выходить из тоннелей метро во время блэкаута на Украине, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в ведомстве, после отключения электроснабжения некоторые поезда метро остановились между станциями, из-за чего горожанам пришлось пешком выходить из тоннелей. В некоторых случаях киевляне были вынуждены идти по шпалам около километра.