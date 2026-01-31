В Киеве людям пришлось пешком выходить из тоннелей метро

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевлянам пришлось пешком выходить из тоннелей метро во время блэкаута на Украине, сообщила украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"Киев: спасатели эвакуировали почти 500 человек во время вынужденной остановки поездов метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
Как уточнили в ведомстве, после отключения электроснабжения некоторые поезда метро остановились между станциями, из-за чего горожанам пришлось пешком выходить из тоннелей. В некоторых случаях киевляне были вынуждены идти по шпалам около километра.
В субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможности повторения блэкаута и снова призвал горожан готовить запасы еды, воды и медикаментов.