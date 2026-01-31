Киев остался без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды нет во всех районах города, сообщила в субботу компания "Киевводоканал".
"В связи с аварией в энергосистеме на данный момент отсутствует водоснабжение во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Как заявлял 12 января глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы. Также мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.