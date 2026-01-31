Рейтинг@Mail.ru
Киев остался без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме - РИА Новости, 31.01.2026
13:28 31.01.2026 (обновлено: 13:29 31.01.2026)
Киев остался без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме
Украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды нет во всех районах города, сообщила в субботу компания "Киевводоканал". РИА Новости, 31.01.2026
украина, киев, виталий кличко, денис шмыгаль, укрэнерго, дтэк, в мире
Украина, Киев, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Укрэнерго, ДТЭК, В мире
Киев остался без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме

Киев остался без воды из-за аварии в энергосистеме

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Украинская столица осталась без водоснабжения из-за аварии в энергосистеме, воды нет во всех районах города, сообщила в субботу компания "Киевводоканал".
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" со ссылкой на украинскую энергетическую компанию "Укрэнерго" сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
"В связи с аварией в энергосистеме на данный момент отсутствует водоснабжение во всех районах города", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Как заявлял 12 января глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы. Также мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
УкраинаКиевВиталий КличкоДенис ШмыгальУкрэнергоДТЭКВ мире
 
 
