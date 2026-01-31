Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев

ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Швейцарии Иньяцио Кассис вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев в этом году.

"Для ОБСЕ , председателем которой я имею честь быть в этом году, Швейцария под моим руководством четко сформулировала свои приоритеты: ОБСЕ должна переориентироваться на свои основные задачи – защиту мира и безопасности в Европе . Для достижения этой цели нам всем необходимо присутствовать за столом переговоров, а не только тем, кто разделяет мои взгляды. Именно поэтому я скоро посещу Киев и Москву", - сказал он в обращении к парламенту в субботу, его слова приводит пресс-служба конфедерации.

На прошлой неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе он также заявил, что планирует посетить Россию

МИД конфедерации на запрос РИА Новости о возможных сроках визита сообщил, что информация о нем будет опубликована "в свое время".

В ноябре 2025 года глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо также сообщал о планах Кассиса отправиться в Москву . Согласно изданию Temps, "приоритетом" Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября 2025 года.

Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Швейцарии Ули Мауэр.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН Нью-Йорке в сентябре 2025 года, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".