Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев - РИА Новости, 31.01.2026
21:12 31.01.2026
Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев
Глава МИД Швейцарии вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Швейцарии Иньяцио Кассис вновь заявил о намерении посетить Москву и Киев в этом году.
"Для ОБСЕ, председателем которой я имею честь быть в этом году, Швейцария под моим руководством четко сформулировала свои приоритеты: ОБСЕ должна переориентироваться на свои основные задачи – защиту мира и безопасности в Европе. Для достижения этой цели нам всем необходимо присутствовать за столом переговоров, а не только тем, кто разделяет мои взгляды. Именно поэтому я скоро посещу Киев и Москву", - сказал он в обращении к парламенту в субботу, его слова приводит пресс-служба конфедерации.
Путин об отношениях России со странами Европы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин оценил отношения России с европейскими странами
15 января, 16:57
На прошлой неделе во время Всемирного экономического форума в Давосе он также заявил, что планирует посетить Россию.
МИД конфедерации на запрос РИА Новости о возможных сроках визита сообщил, что информация о нем будет опубликована "в свое время".
В ноябре 2025 года глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо также сообщал о планах Кассиса отправиться в Москву. Согласно изданию Temps, "приоритетом" Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября 2025 года.
Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Швейцарии Ули Мауэр.
Флажки России и Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Швейцария намерена пригласить Россию на конференцию по кибербезопасности
15 января, 16:21
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2025 года, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Занимавший ранее пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Полянский оценил риторику нового председательства Швейцарии в ОБСЕ
16 января, 13:32
 
В миреШвейцарияРоссияМоскваОБСЕООНКиев
 
 
