"Руспродсоюз" назвал самые подешевевшие за год продукты

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в "Руспродсоюзе".