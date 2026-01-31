https://ria.ru/20260131/kaluga-2071458824.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 31.01.2026
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. РИА Новости, 31.01.2026
