Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.

"Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", - сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.

"Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений", - отметил юрист.