Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист
Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист - РИА Новости, 31.01.2026
Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист
Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T01:23:00+03:00
2026-01-31T01:23:00+03:00
2026-01-31T01:24:00+03:00
россия
дмитрий пашин
общество
мошенничество
банковские карты
Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист
РИА Новости: перевод денег незнакомцу может стать поводом для блокировки счета
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", - сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.
"Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений", - отметил юрист.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.