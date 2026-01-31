Рейтинг@Mail.ru
При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ
14:16 31.01.2026 (обновлено: 16:30 31.01.2026)
При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ
Более 20 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа с начала субботы, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 31.01.2026
На месте израильского авиаудара по Газе. 31 января 2026
На месте израильского авиаудара по Газе. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / DAWOUD ABU ALKAS
На месте израильского авиаудара по Газе. 31 января 2026
КАИР, 31 янв — РИА Новости. Более 20 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа с начала субботы, сообщил телеканал Al Jazeera.
"Более 20 человек погибли в результате серии израильских авиаударов по различным районам сектора Газа с начала сегодняшнего дня", — говорится в сообщении телеканала.
Ранее в январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
