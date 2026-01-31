https://ria.ru/20260131/izrail-2071421411.html
При ударах Израиля по Газе за день погибли более 20 человек, сообщили СМИ
Более 20 человек погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа с начала субботы, сообщил телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 31.01.2026
