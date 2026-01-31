Рейтинг@Mail.ru
"Лик" премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации
14:39 31.01.2026
"Лик" премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации
"Лик" премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации
Изображение ангела, имеющего поразительное сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
италия
рим
джорджа мелони
сильвио берлускони
Repubblica: лик премьера Италии обнаружили в римской базилике после реставрации

РИМ, 31 янв - РИА Новости. Изображение ангела, имеющего поразительное сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, появилось после реставрационных работ в одной из старейших христианских базилик Рима Сан-Лоренцо-ин-Лучина, сообщает газета Repubblica.
Речь идет о композиции над мраморным бюстом последнего короля Италии Умберто II Савойского. Над монументом расположены два ангела. Если раньше, по данным издания, там были изображены два херувима обобщенного облика, то теперь один из ангелов приобрел женские черты Мелони со светлым вьющимися волосами.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
30 января, 14:26
"У одного из них знакомое, поразительно современное лицо. Мы видим его каждый день в новостях, потому что это лицо премьер-министра Джорджи Мелони. Присмотритесь, вы не поверите, но это она. До реставрации там был обычный херувим. Сегодня - это лицо самой влиятельной женщины страны. Крылатая, она держит свиток с изображением итальянского сапога", - говорится в публикации издания.
Изменения, по всей видимости, были выполнены не профессиональными реставраторами, работающими в храме, а любителем по имени Бруно Валентинетти, на что указывает отчетливо видимая подпись на свитке у ангела. Валентинетти в публикации представлен как "пономарь и декоратор", которого в приходе описывают как волонтера, проводящего много времени в базилике.
Как пишет Repubblica, в интернете есть упоминания и о других декоративных работах, приписываемых Валентинетти, включая ту же капеллу еще в 2002 году, а также о его сотрудничестве с представителями светского общества. В частности, его называют автором художественной работы в одной из резиденций Сильвио Берлускони.
После появления подозрительного изображения в историческом здании Repubblica ставит вопрос о работе надзорных органов, которые должны контролировать реставрационные работы в базилике.
"Трудно представить, что они не заметили сходства. Однако невозможно даже представить, что, увидев его, они не вмешались и не подвергли его цензуре", - говорится в публикации.
Трутовой гриб Ganoderma applanatum - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На Урале обнаружили неожиданный защитный эффект трутовых грибов
15 января, 07:00
 
