В Иране рассказали о формировании структуры переговоров с США
21:01 31.01.2026
В Иране рассказали о формировании структуры переговоров с США
в мире, иран, сша, али лариджани
В Иране рассказали о формировании структуры переговоров с США

Али Лариджани
Али Лариджани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Формирование структуры для переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной проблематике продвигается, вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Вопреки искусственно созданной атмосфере медийной войны, формирование структуры для переговоров (с США - ред.) продвигается", - написал Лариджани на своей странице в соцсети Х.
Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим
