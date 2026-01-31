В Иране заявили о готовности дать отпор противнику в широком формате

ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Тегеран в случае нападения на него готов дать отпор противнику не только в море, но и в более широком формате, заявил на фоне стягивания США сил вокруг Ирана советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.