В Иране заявили о готовности дать отпор противнику в широком формате

ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Тегеран в случае нападения на него готов дать отпор противнику не только в море, но и в более широком формате, заявил на фоне стягивания США сил вокруг Ирана советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.
"Мы не ограничиваем зону столкновения (с противником - ред.) только морем и подготовились к более масштабным сценариям действий", - приводит слова советника верховного лидера исламской республики агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".