В Иране заявили, что отслеживают все передвижения сил на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижения в регионе Ближнего Востока и "держат палец на курке", заявил на фоне стягивания США сил вокруг Ирана командующий армией исламской республики Амир Хатами.