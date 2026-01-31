Рейтинг@Mail.ru
15:44 31.01.2026
В Иране заявили, что отслеживают все передвижения сил на Ближнем Востоке
В Иране заявили, что отслеживают все передвижения сил на Ближнем Востоке
Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижения в регионе Ближнего Востока и "держат палец на курке", заявил на фоне стягивания США сил вокруг Ирана командующий РИА Новости, 31.01.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, амир хатами
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Амир Хатами
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАмир Хатами
Амир Хатами - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Амир Хатами. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Ирана отслеживают передвижения в регионе Ближнего Востока и "держат палец на курке", заявил на фоне стягивания США сил вокруг Ирана командующий армией исламской республики Амир Хатами.
"Сегодня вооруженные силы Исламской Республики Иран пребывают в полной оборонной и военной готовности. Передвижения врага в регионе тщательно отслеживаются, мы держим палец на курке", - приводит слова командующего агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет ещё хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
СМИ: спецслужбы США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном
Заголовок открываемого материала